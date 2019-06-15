Сорвал джекпот: незнакомка помогла мужчине стать миллионером

68-летний Грегори Гилфорд из деревни Малликен приобрел лотерейный билет Mega Millions в магазине Портленда Bill's Party и не стал проверять свой выигрыш. На следующий день мужчина вернулся в город по делам и воспользовался туалетом в одном из магазинов. Там он услышал, как женщина в очереди сказала кому-то, что недавно в Bill's Party продали билет-победитель.

«Как только она произнесла эту фразу, мысли забегали в моей голове. Я собирался уходить из магазина, но задержался, чтобы просканировать свой билет и получить распечатку номеров. Я был ошеломлен, когда понял, что у меня в руках билет с выигрышем в миллион долларов (64,6 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — вспоминает Гилфорд.

Американец планирует отправиться с денежными призом в Колорадо. Также он рассказал, что последние пять лет у него были проблемы со здоровьем. По его словам, победа в лотерее избавила его от стресса и помогла почувствовать себя лучше.