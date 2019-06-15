Дым столбом! В Таллинне открылся крупнейший фестиваль сигар в Восточной Европе
В пятницу на Таллиннском певческом поле открылся фестиваль Fine Spirits & Cigar Weekend, который продолжит радовать посетителей до воскресенья. Смотри галерею первого дня!
Главная цель фестиваля - объединить людей из разных слоев общества, которые разделяют страсть к хорошим сигарам и веселому времяпрепровождению.
В первый вечер фестиваля состоялась коктейльная вечеринка, прозвучала приветственная речь организатора фестиваля Имре Соояэре, лотерея, музыкальное выступление группы Apelsin и последующая вечеринка в клубе Prive.