Полуголая в бассейне: Ким Кардашян блеснула пышными формами в купальнике с хищным принтом

На своей странице Instagaram знаменитость опубликовала снимок, сделанный во время ее отдыха.

На снимке, который Ким коротко сопроводила только емоджи в виде солнышка, она предстает в микробикини со змеиным принтом, стоя по пояс в воде. Кардашян на фото демонстрирует подтянутую фигуру и невероятно тонкую талию.