Полуголая в бассейне: Ким Кардашян блеснула пышными формами в купальнике с хищным принтом
Знаменитость поделилась откровенным снимком в своем микроблоге, пишет TCH.
Популярная американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая
Ким Кардашян крупным планом показала лицо сына, которого родила суррогатная мать
на днях впервые крупным планом показала лицо младшего сына, порадовала поклонников откровенным снимком.
На своей странице Instagaram знаменитость опубликовала снимок, сделанный во время ее отдыха.
На снимке, который Ким коротко сопроводила только емоджи в виде солнышка, она предстает в микробикини со змеиным принтом, стоя по пояс в воде. Кардашян на фото демонстрирует подтянутую фигуру и невероятно тонкую талию.
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Поклонники высоко оценили снимок Кардашян, поскольку за 12 часов он собрал более 2,5 миллиона предпочтений и сотни увлекательных комментариев.
"Горячая штучка", "Словно Афродита", "Богиня", - писали в комментариях подписчики звезды.