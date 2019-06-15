Сб, 15.06.2019
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Троицкая суббота: что сегодня ни в коем случае нельзя делать

Природа Эстонии летом.

ФОТО: Mailiis Ollino/

15 июня православные празднуют Троицкую родительскую субботу, пишет Сегодня.

Несмотря на то, что это день почитания памяти, нельзя грустить и оплакивать усопших, вспоминайте о них с радостью и не забывайте, что на следующий день большой светлый праздник – Троица 2019.

В родительскую субботу запрещено устраивать шумные праздники и веселиться, также не стоит употреблять спиртные напитки.

В Троицкую родительскую субботу не запрещено работать, наоборот, после службы и посещения кладбища нужно навести в доме порядок и подготовиться к наступающему празднику, украсить дом травами и цветами. Однако в этот день нельзя было шить и прясть. Кроме того, действовали все запреты, связанные с водой: стирка и полоскание белья, мытье и купание в открытых водоемах. 

15 июня можно сделать поминальный обед или просто раздать поминальные подношения в церкви или близким друзьям и родственникам. Есть или оставлять еду, или спиртные напитки на кладбище нельзя.

Приметы на Троицкую субботу 2019:

  • В Троицкую субботу сейте ячмень и коноплю – будет добрый урожай.
  • Дождь – к урожаю грибов и ягод, и все лето заморозков не будет.
  • С Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый – в доме убирают.

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