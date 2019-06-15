Троицкая суббота: что сегодня ни в коем случае нельзя делать

Несмотря на то, что это день почитания памяти, нельзя грустить и оплакивать усопших, вспоминайте о них с радостью и не забывайте, что на следующий день большой светлый праздник – Троица 2019.

В родительскую субботу запрещено устраивать шумные праздники и веселиться, также не стоит употреблять спиртные напитки.

В Троицкую родительскую субботу не запрещено работать, наоборот, после службы и посещения кладбища нужно навести в доме порядок и подготовиться к наступающему празднику, украсить дом травами и цветами. Однако в этот день нельзя было шить и прясть. Кроме того, действовали все запреты, связанные с водой: стирка и полоскание белья, мытье и купание в открытых водоемах.

15 июня можно сделать поминальный обед или просто раздать поминальные подношения в церкви или близким друзьям и родственникам. Есть или оставлять еду, или спиртные напитки на кладбище нельзя.

Приметы на Троицкую субботу 2019: