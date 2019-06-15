Голая в пустыне: 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала результаты мотивирующей фотосессии для Vogue

Для новой фотосессии Наоми Кэмпбелл с командой отправились на юго-восток Кении, к побережью Индийского океана. Одним из кадров, которые читатели смогут увидеть в будущем выпуске Vogue, модель поделилась на странице в Instagram. На фото звезда предстала обнаженной, с тонкой подвеской на поясе, что вызвало активные обсуждения в комментариях.

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В интервью изданию 49-летняя Наоми призналась, что ей понадобилось много времени, чтобы принять себя. «Начиная работать моделью, я не знала, как правильно позировать. Даже потом, когда я многому научилась, снимаясь в нижнем белье, меня одолевала застенчивость. Она преследовала меня и в повседневной жизни: стоило мне выйти на улицу в обтягивающих джинсах или леггинсах, как мне хотелось повязать кардиган вокруг талии, лишь бы не чувствовать себя обнаженной», — рассказала Кэмпбелл.