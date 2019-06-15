Теперь точно! Ани Лорак подтвердила слухи о романе с 26-летним продюсером Black Star

На днях Telegram-канала "Только никому" сообщил подробности о личной жизни Ани Лорак после развода с Муратом Налчаджиоглу. Так, в сообщении говорилось, что у 40-летней певицы новые отношения. Избранником звезды стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. По информации, в последнее время пару неоднократно видели вместе и парень сопровождал Ани на репетициях.