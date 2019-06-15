Сб, 15.06.2019
Смотри, как гуляли члены Таллиннского бизнес-клуба на Телебашне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Теперь точно! Ани Лорак подтвердила слухи о романе с 26-летним продюсером Black Star

Теперь точно! Ани Лорак подтвердила слухи о романе с 26-летним продюсером Black Star
ФОТО!

ФОТО: Instagram

Певица опубликова совместное фото с Егором Глебом.

На днях Telegram-канала "Только никому" сообщил подробности о личной жизни Ани Лорак после развода с Муратом Налчаджиоглу. Так, в сообщении говорилось, что у 40-летней певицы новые отношения. Избранником звезды стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. По информации, в последнее время пару неоднократно видели вместе и парень сопровождал Ани на репетициях.

ФОТО: Instagram

А несколько минут назад и сама Лорак подтвердила роман с Егором. В своем Instagram певица опубликовала нежное совместное фото с возлюбленным.

"Доброго теплого вечера", - подписала кадр Ани.

ФОТО: Instagram

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ