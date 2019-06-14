Знаки Зодиака, которые всю жизнь несут тяжкий крест

Есть и такие, у кого белые и черные полосы чередуются. Определенное положение звезд и планет, обуславливающее слабую или сильную энергетику Вселенной, определяет, какой будет жизнь человека.

Это не значит, что рожденный со слабой энергией будет обречен быть несчастным. Это значит, что ему нужно будет гораздо больше усилий прикладывать, чем кому-то, чтобы достичь этого самого счастья.

Не повезло родиться под счастливой звездой трем знакам Зодиака.

Вся жизнь Девы – полоса препятствий. Преодолевая каждое из них, она очень выдыхается и, когда случается редкое везение, на то, чтобы порадоваться ему, просто не остается сил. Часто Девы работают в подчинении, что приносит им сильный физический и психический дискомфорт. В подчинении Дева находится и в браке. Она часто так сильно вживается в роль жертвы, что подсознательно неправильно выбирает спутников по жизни и, вступив в брак, лишь усиливает свое несчастье.

Весы часто сомневаются в своих силах, что не позволяет им принимать решений и делать нужных шагов в жизни. Они сильно подвержены влиянию других людей, ведомы, и этим могут пользоваться нечестные люди. Весы довольно часто приобретают вредные привычки и не могут отказаться от них, даже заполучив проблемы со здоровьем. Весы зациклены на своей внешности, страдают от комплексов, что тоже существенно осложняет жизнь. Они влюбчивы, ищут во второй половинке дополнение себя, но никогда не находят. Если Весы мягки, то партнер будет жесток, если активны - то пассивен, если спокойны - то агрессивен. Из-за этого совместная жизнь не складывается, но Весы до конца жизни не смогут забыть ни одной такой своей неудавшейся любви. Они так зависимы от других, что даже неудачные попытки отношений не отпускают до конца.