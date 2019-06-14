Пт, 14.06.2019
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Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа

Оксана Федорова.

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Российская модель и телеведущая Оксана Федорова в минувший четверг продемонстрировала снимок своего лица крупным планом. 41-летняя женщина удивила подписчиков молодым лицом без макияжа, пишут Аргументы.

На фотографии Федорова запечатлена в салоне автомобиля. Обычно модель наносит яркий макияж, подчеркивающий глаза, однако на этот раз Оксана решила показать свою естественную красоту.

Фолловеры отметили, что без косметики телеведущая выглядит минимум на десять лет моложе, а ее зеленые глаза остаются красивыми и яркими без теней и туши.

Напомним, ранее Федорову обвиняли в злоупотреблении уколами красоты.

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