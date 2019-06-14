Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа

На фотографии Федорова запечатлена в салоне автомобиля. Обычно модель наносит яркий макияж, подчеркивающий глаза, однако на этот раз Оксана решила показать свою естественную красоту.

Фолловеры отметили, что без косметики телеведущая выглядит минимум на десять лет моложе, а ее зеленые глаза остаются красивыми и яркими без теней и туши.