«Просто королева!»: Наоми Кэмпбелл снялась абсолютно голой в пустыне

Скандально известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram кадр из обнаженной фотосесссии.
Съемки прошли в пустыне Кении и появятся в июльском номере британского Vogue. На фото Кэмпбелл полностью обнажена и стоит спиной к камере, повернув голову в сторону. Поясницу 49-летней модели украшает тонкая золотая цепь.
Это очередное успешное обнаженное появление супермодели на публике. Наоми явно не собирается стареть спокойно и готова демонстировать свое роскошное тело поклонникам и дальше.
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