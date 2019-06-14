Пт, 14.06.2019
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  • «Просто королева!»: Наоми Кэмпбелл снялась абсолютно голой в пустыне

«Просто королева!»: Наоми Кэмпбелл снялась абсолютно голой в пустыне

Наоми Кэмпбелл

ФОТО: SCANPIX

Поклонники в восторге от тела 49-летней топ-модели, сообщает Topnews.

Скандально известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram кадр из обнаженной фотосесссии.

Съемки прошли в пустыне Кении и появятся в июльском номере британского Vogue. На фото Кэмпбелл полностью обнажена и стоит спиной к камере, повернув голову в сторону. Поясницу 49-летней модели украшает тонкая золотая цепь.

Это очередное успешное обнаженное появление супермодели на публике. Наоми явно не собирается стареть спокойно и готова демонстировать свое роскошное тело поклонникам и дальше. 

Смотрите на обнаженную Наоми ЗДЕСЬ!

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