Какие красотки! Снимок молодых Алентовой и Меньшовой появился в Сети

Снимок молодых Веры Алентовой и ее дочери Юлии Меньшовой выложили в сеть. Фотография, сделанная, предположительно, в конце 80-х — начале 90-х годов, появилась на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram.
«Юлия Меньшова с мамой», — написано в описании публикации.
Многие юзеры отметили, что обе актрисы — мать и дочь — весьма талантливы и красивы.
«Две звезды. Люблю обоих. Вера — эталон женственности. Юля — красавица, умница. Талантливые актрисы»; «Мама ничем от дочки не отличается, как сестра»; «Красивые женщины! Вера в молодости ничуть не уступает Юлии! Хорошие девчонки!», — пишут пользователи.