Пт, 14.06.2019
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Какие красотки! Снимок молодых Алентовой и Меньшовой появился в Сети

Вера Алентова и Юлия Меньшова

ФОТО: Instagram

Предположительно, фотография сделана в конце 80-х — начале 90-х годов, пишет Пятый канал.

Снимок молодых Веры Алентовой и ее дочери Юлии Меньшовой выложили в сеть. Фотография, сделанная, предположительно, в конце 80-х — начале 90-х годов, появилась на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram.

«Юлия Меньшова с мамой», — написано в описании публикации.

Вера Алентова и Юлия Меньшова

ФОТО: Instagram

Многие юзеры отметили, что обе актрисы — мать и дочь — весьма талантливы и красивы.

«Две звезды. Люблю обоих. Вера — эталон женственности. Юля — красавица, умница. Талантливые актрисы»; «Мама ничем от дочки не отличается, как сестра»; «Красивые женщины! Вера в молодости ничуть не уступает Юлии! Хорошие девчонки!», — пишут пользователи.

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