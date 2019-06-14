Полина Гагарина в одних трусах анонсировала новый трек

На своей странице певица разместила коротенький ролик, на котором появляется ее черно-белая фотография с пририсованными ангельскими крыльями. Полина сидит на корточках с мокрыми волосами, а из одежды на ней лишь трусы с высокой талией.

Это видео – анонс нового трека. По словам Гагариной, это оригинальная версия песни "Ангелы в танце". "Я обещала вам сюрприз! Ловите! Оригинальная версия трека #АнгелыВтанце появится на всех цифровых площадках уже сегодня в полночь! Ждете?!" – подписала пост звезда.

Ее коллеги не смогли пройти мимо этого видеоряда. "Ну наконец-то", – отметил Сергей Лазарев.