Полина Гагарина в одних трусах анонсировала новый трек

Полина Гагарина выложила в Instagram новое видео. Ролик вызвал бурную реакцию у подписчиков, пишут Дни.ру.
На своей странице певица разместила коротенький ролик, на котором появляется ее черно-белая фотография с пририсованными ангельскими крыльями. Полина сидит на корточках с мокрыми волосами, а из одежды на ней лишь трусы с высокой талией.
Это видео – анонс нового трека. По словам Гагариной, это оригинальная версия песни "Ангелы в танце". "Я обещала вам сюрприз! Ловите! Оригинальная версия трека #АнгелыВтанце появится на всех цифровых площадках уже сегодня в полночь! Ждете?!" – подписала пост звезда.
Ее коллеги не смогли пройти мимо этого видеоряда. "Ну наконец-то", – отметил Сергей Лазарев.
Как отмечает Пятый канал, поклонники завалили артистку комплиментами и благодарностями за песню: "Очень классно! Будем качать и танцевать!", "Эта версия пришлась по вкусу больше! Эх, Полина! Умеете удивить!", "Это шедевр! Вот так сюрприз!", "Вы ангел с чудесным голосом".