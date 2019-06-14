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  • Курьезное видео: клиенты магазина устроили массовую драку из-за акции

Курьезное видео: клиенты магазина устроили массовую драку из-за акции

2-H10-S3-2000-1 (271602) Schaufenster Damenoberbekleidung 2000 Handel / Schaufenster. - Schaufenster eines Geschäfts für Da- menmode in London. - Foto, Mai 2000. E: Shop Window Ladies' Fashion / Photo/2000 Trade / Shop Windows. - Shop window of a shop for ladies' fashion in London. - Photo, May 2000.

ФОТО: akg-images / Jürgen Raible / akg-images

Пользовательница Twitter Маня Коеце опубликовала на своей странице курьезный видеоролик, на котором шопоголики дерутся на распродаже одного из сетевых магазинов. Ажиотаж случился из-за появления новой лимитированной коллекции японского бренда одежды и аксессуаров Uniqlo, пишет Сегодня.

На видео видно, как толпа людей врывается в магазин до того, как полностью открылись его двери. Покупатели буквально сносят все на своем пути и дерутся друг с другом. Некоторые шопоголики даже повалились на пол в попытке отобрать нужную вещь.

"Потом они продадут эти вещи в десять раз дороже", – объясняют юзеры поведение шопоголиков в комментариях под видео. Хотя большинство пользователей сети пишут, что "эта выгода не соизмерима с унижением". 

Опубликованный ролик собрал больше 285 тысяч просмотров.

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