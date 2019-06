Курьезное видео: клиенты магазина устроили массовую драку из-за акции

2-H10-S3-2000-1 (271602) Schaufenster Damenoberbekleidung 2000 Handel / Schaufenster. - Schaufenster eines Geschäfts für Da- menmode in London. - Foto, Mai 2000. E: Shop Window Ladies' Fashion / Photo/2000 Trade / Shop Windows. - Shop window of a shop for ladies' fashion in London. - Photo, May 2000.

ФОТО: akg-images / Jürgen Raible / akg-images