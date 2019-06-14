Курьезное видео: клиенты магазина устроили массовую драку из-за акции

Пользовательница Twitter Маня Коеце опубликовала на своей странице курьезный видеоролик, на котором шопоголики дерутся на распродаже одного из сетевых магазинов. Ажиотаж случился из-за появления новой лимитированной коллекции японского бренда одежды и аксессуаров Uniqlo, пишет Сегодня.
На видео видно, как толпа людей врывается в магазин до того, как полностью открылись его двери. Покупатели буквально сносят все на своем пути и дерутся друг с другом. Некоторые шопоголики даже повалились на пол в попытке отобрать нужную вещь.
Chinese shoppers are going absolutely crazy over UNIQLO x KAWS collection: https://t.co/DeC9xNgpOk pic.twitter.com/T01gYCAHXB— Manya Koetse (@manyapan) June 3, 2019
"Потом они продадут эти вещи в десять раз дороже", – объясняют юзеры поведение шопоголиков в комментариях под видео. Хотя большинство пользователей сети пишут, что "эта выгода не соизмерима с унижением".
Опубликованный ролик собрал больше 285 тысяч просмотров.