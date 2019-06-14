А мне все равно! Главные бесстыдники гороскопа

Овен

Наглость и бесцеремонность Овнов все же имеет для них положительную сторону, так как эти качества помогают им построить хорошую карьеру. Для окружающих представители этого знака кажутся лишенными чувства стыда. От них можно ждать и предательства, и оскорбления, и унижения, особенно если им не давать отпор и позволять так поступать.

Однако, в отличие от других бесстыдников, Овны никогда не врут. Они способны бестактно говорить все, что думают. А в конфликтных ситуациях для них вообще нет границ.

Рыбы

Причиной попадания Рыб в список бесстыдников является постоянная ложь, которая исходит от них. Порой они даже верят во все те выдумки, которые рассказывают другим. Во взрослом возрасте внимание со стороны противоположного пола заставляет Рыб давать несбыточные обещания.

Представители этого знака не могут противостоять своим слабостям, хотя часто проявляют желание исправиться и стать на путь истинный.

Весы

В молодом возрасте Весы могут проявлять излишнюю жестокость и эгоизм, которые не оставляют место стыду. У них очень развито стремление быть идеальными, делать все правильно и не совершать ошибок. Но время от времени Весы срываются и поступают против своей совести и принципов. Полное бесстыдство они могут проявить из-за острой необходимости в результате сложившейся ситуации.

Близнецы