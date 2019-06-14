Рыба, фрукты и еще семь продуктов, которые мы моем неправильно

1. Замороженные фрукты и овощи

Благодаря им жить стало гораздо легче: достаточно положить их в сковородку и довести до кипения. Очень многие не моют замороженные фрукты и овощи перед готовкой. И в этом нет ничего страшного, если вы собираетесь готовить их при высокой температуре. Но если вы не будете их кипятить, то обязательно тщательно промойте и готовьте так же, как и свежие, чтобы избавиться от грязи и бактерий.

2. Рис

Все виды риса необходимо промывать 3−4 раза перед варкой (особенно это касается длиннозернового риса), пока вода не станет прозрачной. Мы делаем это не для того, чтобы смыть пыль, а чтобы избавиться от крахмала, покрывающего рис. Именно крахмал заставляет рисинки склеиваться и придает блюду неаппетитный вид. Если его как следует не смыть, сварить рассыпчатый рис не получится.

3. Мидии и устрицы

Все морепродукты в раковинах нужно тщательно мыть, даже если вы покупаете их замороженными, поскольку в них может быть много песка и грязи. В противном случае вы будете есть весь этот «мусор». Не думаем, что вам понравится песок в качестве заправки.

4. Молоко и молочные продукты

Рекомендуется вымыть упаковку молока, йогурта и других жидких продуктов, перед тем как открыть ее. Десятки покупателей, возможно, трогали ее, брали в руки, чтобы прочитать информацию. А грузчики и сотрудники торгового зала, выставляя на товар на полки, совершенно точно оставили на упаковке свою микрофлору. Как только мы вскрываем пакет, бактерии от людей, которые касались его до вас, могут легко проникнуть внутрь.

5. Рыба

Сырую рыбу нужно мыть только в том случае, если вы собираетесь есть ее сырой. Высокая температура убьет все бактерии, а если вы будете споласкивать ее под краном, то рискуете распространить микробы по всей кухне вместе с брызгами воды. Не забывайте помыть руки, разделочную доску и нож после резки, предупреждает Вright Side. То же самое касается и мяса, и птицы.

6. Капуста

Какого типа капусту вы бы ни готовили, ее нужно обязательно тщательно промыть. Цветную капусту следует разделить на соцветия и аккуратно вымыть все углубления. Если готовите красную или белокочанную капусту, то удалите первые два слоя листьев, под которыми могут прятаться пыль и грязь. Чтобы избавиться от жучков и бактерий, положите кочан в раковину, наполненную водой, добавьте уксуса и подержите ее там несколько минут. Затем промойте капусту чистой водой.

7. Напитки в банках

Такие напитки очень популярны в жаркие солнечные дни: в банке напиток дольше остается холодным и кажется еще вкуснее. Однако перед тем как отпить глоток, вымойте банку или хотя бы протрите ее верхнюю поверхность. Как известно, банки обычно перевозят в пыльных грузовиках, а покупатели в магазинах постоянно берут их в руки. Кстати, если у вас есть такая возможность, вылейте содержимое банки в стакан. Или возьмите соломинку – так и для зубов полезнее.

8. Листовой салат

Любая зелень чрезвычайно полезна и вкусна, но ее обязательно нужно мыть. Чтобы избавиться от песка и грязи в листьях, оборвите их двумя руками и положите в чистую холодную воду на несколько минут. Затем выньте и разложите на чистом полотенце, пока листья не высохнут. После этого вы можете наслаждаться салатом!

9. Фрукты

Самыми полезными фруктами считают молодые яблоки, которые не подверглись никакой специальной обработке. Но такие в магазинах встречаются редко. Согласно исследованиям, если подержать фрукты в воде и пищевой соде 12 минут, то большая часть химических веществ с их поверхности и из кожицы будет вымыта.