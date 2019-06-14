Звезда «Кухни» разводится с мужем, с которым прожила 14 лет

Актриса, которую многие знают по роли Насти в сериалах «Кухня», «Отель «Элеон» и «Гранд», сообщила в своем Instagram печальную новость: она разводится с мужем, с которым прожила душа в душу много лет.

«Мы с мужем прожили вместе 14 лет. Мне было 17, когда мы познакомились, а ему 20. Учились вместе в институте, вместе вошли во взрослую жизнь. Тогда мы еще не знали, что ждет нас впереди, просто были рядом и старались поддерживать друг друга. За это время с каждым из нас произошли какие-то перемены. Жизнь не стоит на месте, меняется все вокруг и вместе с этим — меняемся мы. Наверное, в этих изменениях и есть смысл жизни. Но счастливые отношения возможны только тогда, когда эти перемены вы проживаете вместе, помогая друг другу и радуясь успехам и достижениям каждого…», — честно написала Ольга.

Муж актрисы, Алексей, не имеет отношения ни к кино, ни к шоу-бизнесу, он работает в структуре ОМОН. Поклонники предположили, что это в итоге и стало одной из причин, которые привели к разрыву — слишком разным был образ жизни каждого из этой пары.

«Мы привыкли, что вторая половина и так знает о наших чувствах, но, как оказалось, далеко не всегда. Что-то не так, но оба промолчали, каждый решил проблему внутри себя. За семейную жизнь это происходит неоднократно, и чем дольше, тем последствия хуже. Ты обижаешься, злишься, раздражаешься, но продолжаешь сохранять покерфейс во благо семьи. И раскрутить этот клубок непонимания обратно практически нет шансов!» — рассказала Кузьмина в своем Instagram.