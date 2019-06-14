Пт, 14.06.2019
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  • Галерея: концерт Alice in Chains пришлось перенести в Saku Suurhall! Смотри, какая толпа собралась...

Галерея: концерт Alice in Chains пришлось перенести в Saku Suurhall! Смотри, какая толпа собралась...
Небывалый ажиотаж!

Важнейшая икона гранжа гитарными риффами подорвала сцену Saku Suurhall. 13 июня там прошел концерт группы Alice in Chains. В Эстонию рокеры приехали с презентацией свежего альбома и исполнили все хиты.

Изначально концерт должен был пройти в Rock Café, однако в связи с популярностью мероприятия группа ALICE IN CHAINS объявила о переносе таллиннского концерта в Saku Suurhall blackbox. Также перенос концерта на новую площадку был необходим как по техническим причинам, так и в связи с требованиями в части обеспечения безопасности посетителей мероприятия.

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