Роза Сябитова: «Я схожу с ума»

Звезда шоу «Давай поженимся!» известна своей прямолинейностью. Сваха без стеснения задает гостям каверзные вопросы, а порой может резко высказаться в адрес коллег по программе. Однако выработанный годами телеимидж стал беспокоить ведущую. Недавно она пожаловалась, что окружающим тяжело принять ее настоящую: эпатажная сваха из телепередачи вытеснила саму Розу Сябитову.

Женщина подробно рассказала о своем состоянии в микроблоге. «Как меня все заело!» — озаглавила пост звезда. Оказалось, уже третью ночь она страдает от бессонницы и приступов страха.

«Удушье, ком в горле, сердце бьется как воробей. Мне страшно. Похоже, на старости лет схожу с ума», — написала сваха.

Последней же каплей, по словам Сябитовой, стал звонок подруги. Ведь даже она оказалась заложницей экранной манеры общения свахи. На попытку Розы отвечать естественно приятельница лишь насторожилась. «Что с тобой? Где твой фирменный голос? Что-то случилось?» — посыпались на нее вопросы.

Непонимание близкого человека спровоцировало горечь обиды. «Да ничего не случилось! Просто выключила «первую кнопку» и включила себя — настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое? Все. Я больше не могу», — в отчаянии признавалась Сябитова.

Поклонники сделали вывод, что Роза просто нуждается в длительном отпуске. «Имидж, он такой всепоглощающий. А пока, раз все заело, срочно на отдых», — посоветовали фанаты. Некоторые оставили в комментариях слова поддержки: «Все хорошо будет, вы умница. У всех бывают минуты отчаяния, время все исправит». Другие же подозревают, что причина депрессии — кризис среднего возраста. «Роза, у вас срыв. Вы все тащите на себе, при этом нужно держать лицо, к тому же идет перестройка организма, к сожалению, гормоны», — пишут пользователи.

Ранее сваха уже говорила о тяжелом эмоциональном состоянии. По ее словам, она второй год работает в бешеном ритме, не давая себе передохнуть. «Очень боюсь отложить дела, которые не заканчиваются и растут как снежный ком! И все чаще грозят накрыть меня лавиной», — сообщала Сябитова.