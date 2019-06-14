Актриса Орнелла Мути сядет в тюрьму за ужин с Путиным

Известная итальянская актриса Орнелла Мути получила шесть месяцев лишения свободы за то, что в 2010 году предоставила фальшивую медицинскую справку.
Как пишет Newsru, Кассационный суд оставил в силе приговор апелляционного суда от 2017 года.
Напомним, что в декабре 2010 года Орнелла Мути предоставила поддельную медицинскую справку в театр, где должен был пройти спектакль с ее участием. При этом в тот же день звезду запечатлели на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге, где также присутствовал президент России Владимир Путин.
Руководители театра подали иск в суд, и Мути была уличена в предоставлении поддельной справки. При этом от актрисы потребовали также возместить выплаченный ей гонорар.
По решению суда, актриса сможет избежать заключения под стражу если заплатит неустойку в размере 30 тысяч евро.
Сама Мути уже принесла извинения и заявила, что не могла выступить перед зрителями из-за ларингофарингита, тогда как на ужине с президентом она в основном молчала.