Фото: тюрьму для ведьм выставили на продажу в Англии

Бывшая тюрьма для ведьм выставлена на продажу в Великобритании. На странице в Facebook агентства недвижимости Home Domus 360 появилось объявление, что средневековый дом в деревне Сент-Осайт на востоке Англии продается за 240 тысяч фунтов стерлингов.

Здание, известное в народе под прозвищем «Клетка», когда-то и правда служило тюрьмой для ведьм — здесь в 1582 содержались 13 женщин, обвиненных в колдовстве. Троих из них казнили и с тех пор некоторые всерьез верят, что дом населен их призраками.