Пт, 14.06.2019
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Фото: тюрьму для ведьм выставили на продажу в Англии

Тюрьма для ведьм в Великобритании

ФОТО: Facebook

Дом на востоке Англии в XVI веке служил последним пристанищем людям, осужденным на смертную казнь за колдовство, рассказывает Пятый канал.

Бывшая тюрьма для ведьм выставлена на продажу в Великобритании. На странице в Facebook агентства недвижимости Home Domus 360 появилось объявление, что средневековый дом в деревне Сент-Осайт на востоке Англии продается за 240 тысяч фунтов стерлингов.

Здание, известное в народе под прозвищем «Клетка», когда-то и правда служило тюрьмой для ведьм — здесь в 1582 содержались 13 женщин, обвиненных в колдовстве. Троих из них казнили и с тех пор некоторые всерьез верят, что дом населен их призраками.

Британские риэлторы, которые занимаются продажей «Клетки» нацелены на «ценителя паранормального», так как все предыдущие хозяева избавлялись от дома в среднем после трех лет владения.

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