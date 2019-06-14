«Некрасивая худоба»: на Юлианну Караулову в образе спасательницы Малибу обрушился шквал критики

У артистки отличная фигура, которая, очень часто вызывает зависть у ненавистников. Недавно Караулова опубликовала снимок после очередной тренировки в бассейне. На ней был купальник, который напоминал тот, что носили героини сериала "Спасатели Малибу". Некоторые из фанатов были в восторге от образа звезды. Однако нашлись и те, кто не поленился проехаться по всему:

"Вы слишком худая, пора начать есть", "это очень откровенный купальник, такой неэстетичный", "вам нужен раздельный купальник, этот плохо смотрится", "своими внешним видом вы провоцируете молодых девочек на анорексию", "некрасивая худоба", "какая не элегантная постановка ног".

Что странно, но комментариев в поддержку Юлианны было в разы меньше. На самом деле у девушки абсолютно нормальная фигура, а купальник просто спортивный.