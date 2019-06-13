97-летний ветеран и 95-летняя старушка, влюбившиеся в годы войны, снова вместе

97-летний ветеран уже не надеялся встретить ту прекрасную девушку, в которую он влюбился в годы Второй мировой войны. Но эта история стала доказательством того, что настоящие чувства никогда не умирают, несмотря на время, рассказывает Лайф.
Роббин был обычным солдатом в армии США, когда он впервые встретил Жаннин в 1944 году во французском городе Брие. 24-летнему парню нужно было постирать одежду, и он надеялся, что девушка сможет ему помочь. Никто и представить не мог, что случайная встреча обернется такой сильной любовью. Но спустя два месяца Роббин был вынужден покинуть деревню и отправиться на восточный фронт, сообщает Mirror.
«Я пообещал Жаннин вернуться и забрать ее к себе, но этого так и не произошло», - вспоминает Роббин.
Молодые Роббин и Жаннин
BBC
В надежде, что Роббин выполнит своё обещание, Жаннин начала учить английский язык. Но когда война закончилась, солдат вернулся на родину, где встретил свою будущую жену Лилиан. Пара прожила в браке 50 лет, прежде чем в 2015 году Лилиан не стало. Жаннин вышла замуж в 1949 году и родила в браке пятерых детей.
Однако Роббин никогда не забывал о своем романе и все эти годы хранил черно-белую фотографию Жаннин. Именно этот снимок и помог им встретиться вновь. Ветеран показал его французским журналистам, которым удалось найти Жаннин в доме престарелых. И первое, что сказал Роббин во время их встречи: «Я всегда любил тебя. Ты осталась в моём сердце навечно». И впервые за 75 лет они поцеловались.