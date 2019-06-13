97-летний ветеран и 95-летняя старушка, влюбившиеся в годы войны, снова вместе

Я пообещал Жаннин вернуться и забрать ее к себе, но этого так и не произошло», - вспоминает Роббин.

В надежде, что Роббин выполнит своё обещание, Жаннин начала учить английский язык. Но когда война закончилась, солдат вернулся на родину, где встретил свою будущую жену Лилиан. Пара прожила в браке 50 лет, прежде чем в 2015 году Лилиан не стало. Жаннин вышла замуж в 1949 году и родила в браке пятерых детей.

Однако Роббин никогда не забывал о своем романе и все эти годы хранил черно-белую фотографию Жаннин. Именно этот снимок и помог им встретиться вновь. Ветеран показал его французским журналистам, которым удалось найти Жаннин в доме престарелых. И первое, что сказал Роббин во время их встречи: «Я всегда любил тебя. Ты осталась в моём сердце навечно». И впервые за 75 лет они поцеловались.