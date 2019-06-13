Галерея: смотрите, кто пришел на торжественный прием в Таллинне по случаю дня рождения Елизаветы II
Во среду, 13 июля, в резиденции посла Великобритании в Эстонии Терезы Баббир прошло празднование дня рождения королевы Елизаветы II, которой в апреле этого года исполнилось 93 года.
Королева Елизавета II появилась на свет 21 апреля 1926 года, однако, по традиции, официальные мероприятия проводятся в первый летний месяц. Такую традицию установил в начале 20 века британский король Эдуард VII. Он родился поздней осенью, но хотел праздновать свой день рождения летом, в хорошую погоду, и при большом стечении народа.
Поэтому и королева Елизавета II празднует два дня рождения каждый год: ее фактический день рождения 21 апреля и ее официальный день рождения в июне.
Посол выступила перед гостями с речью, а перед этим в воздух поднялся британский истребитель Typhoon. Чуть позже в небе можно было заметить и британские вертолеты.
Представительницы прекрасного пола демонстрировали окружающим свои оригинальные шляпки, которые вы больше нигде не увидите. На мероприятии было много политических деятелей, которые пришли на праздник вместе со своими спутницами и спутниками.