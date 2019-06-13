Назван разрушающий почки витамин

За пример они взяли случай, произошедший с 54-летним канадцем, который обратился к врачам с жалобами на самочувствие.

Первоначальные анализы не выявили у него никаких патологий, однако при более подробном обследовании врачи обнаружили в крови мужчины высокие дозы кальция и паратирина (гормон, способствующий его выводу). Специалисты вспомнили, что то же самое может происходить при приеме больших количеств витамина D.

Позже выяснилось, что пациент принимал витамин по совету знакомого в течение трех лет. Но обострение случилось во время отдыха, когда он стал много времени проводить на пляже, где из-за солнца дозы витамина D в его организме увеличились в разы, пишет iz.ru.