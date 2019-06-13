Стеклянный балкон потрескался на глазах у туристов: видео

По информации телеканала, площадка балкона начала разрушаться прямо на глазах у туристов. Очевидцы утверждают, что в этот момент там находилась женщина с двумя детьми. Сначала они услышали громкий треск, и тогда стеклом поползли трещины.

В администрации небоскреба пояснили: треснуло не само стекло, а защитное покрытие от царапин. Никто из посетителей небоскреба не пострадал, а смотровую площадку на время ремонта временно закрыли.