Стеклянный балкон потрескался на глазах у туристов: видео

В американском городе Чикаго туристов напугал трескающейся стеклянный балкон на 103 этаже небоскреба Willis Tower, сообщает Сегодня со ссылкой на CNN.
По информации телеканала, площадка балкона начала разрушаться прямо на глазах у туристов. Очевидцы утверждают, что в этот момент там находилась женщина с двумя детьми. Сначала они услышали громкий треск, и тогда стеклом поползли трещины.
В администрации небоскреба пояснили: треснуло не само стекло, а защитное покрытие от царапин. Никто из посетителей небоскреба не пострадал, а смотровую площадку на время ремонта временно закрыли.
К слову, на 103-м этаже Willis Tower расположены четыре стеклянных балкона. Туда могут заходить пять человек, сама конструкция выдерживает нагрузку до пяти тонн. Из небоскреба открывается очень красивый вид на город и озеро Мичиган.