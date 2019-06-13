Кино, игры, рестораны! Обновленный торговый центр Ülemiste открыл свои двери для посетителей

В результате работ по расширению, теперь в популярном торговом центре Таллинна прибавилось 13 000 квадратных метров торговой и развлекательной площади. Теперь здесь будет работать кинотеатр нового поколения, современный спортивный и игровой центр, различные магазины, кафе и рестораны.