Кино, игры, рестораны! Обновленный торговый центр Ülemiste открыл свои двери для посетителей
В четверг, 13 июня, свои двери для первых посетителей распахнул обновленный торговый центр Ülemiste.
В результате работ по расширению, теперь в популярном торговом центре Таллинна прибавилось 13 000 квадратных метров торговой и развлекательной площади. Теперь здесь будет работать кинотеатр нового поколения, современный спортивный и игровой центр, различные магазины, кафе и рестораны.
Apollo Kino Ülemiste не успел открыться, а уже признан самым современным кинотеатром в Европе. В нем находится шесть кинозалов, оборудованных высококачественной техникой, удобными диванами и кожаными креслами, а также Киноресторан.
Смотрите галерею с открытия обновленного торгового центра!