Видео: житель Таллинна делает необычные мангалы на все случаи жизни

Теперь Денис со своей командой занимаются изготовлением эксклюзивных мангалов и грилей на любой вкус и любые случаи жизни: дни рождения, юбилеи, свадьбы и другие торжества. По словам Дениса, люди часто заказывают мангалы именные или с логотипами фирм. Иной раз просят просто сделать забавный рисунок на стали. Большая часть таких оригинальных мангалов уезжает в Финляндию.

Накануне самого веселого летнего праздника – Иванова дня – фирма SRV Steel изготовила эксклюзивный мангал с логотипом портала Limon.ee. Именно с ним Денис пришел в студию интернет-шоу Limon LIVE.

Денис Токарев демонстрирует мангал с логотипом портала Limon. ФОТО: Konstantin Sednev / POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Нам мангал очень понравился, а символика нашего портала есть не только на самом мангале, но и на шампурах, которые к нему прилагаются. В честь Иванова дня мы решили не жадничать и разыграть этот замечательный мангал среди наших читателей.