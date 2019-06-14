Пт, 14.06.2019
Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Limon LIVE
  • Видео: житель Таллинна делает необычные мангалы на все случаи жизни

Видео: житель Таллинна делает необычные мангалы на все случаи жизни
Розыгрыш к Иванову дню внутри!

Житель Таллинна Денис Токарев не только любит шашлыки, но и с детства обожает ритуал их приготовления. Однажды он решил сделать себе мангал, да не простой, а с резным рисунком. И так его работа всем понравилась, что родилась фирма SRV Steel Co.

Теперь Денис со своей командой занимаются изготовлением эксклюзивных мангалов и грилей на любой вкус и любые случаи жизни: дни рождения, юбилеи, свадьбы и другие торжества. По словам Дениса, люди часто заказывают мангалы именные или с логотипами фирм. Иной раз просят просто сделать забавный рисунок на стали. Большая часть таких оригинальных мангалов уезжает в Финляндию.

Накануне самого веселого летнего праздника – Иванова дня – фирма SRV Steel изготовила эксклюзивный мангал с логотипом портала Limon.ee. Именно с ним Денис пришел в студию интернет-шоу Limon LIVE.

Денис Токарев демонстрирует мангал с логотипом портала Limon.

ФОТО: Konstantin Sednev / POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Нам мангал очень понравился, а символика нашего портала есть не только на самом мангале, но и на шампурах, которые к нему прилагаются. В честь Иванова дня мы решили не жадничать и разыграть этот замечательный мангал среди наших читателей. 

Условия розыгрыша ищите на нашей официальной страничке в Facebook и скорее смотрите очередной выпуск Limon LIVE!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ