Чт, 13.06.2019
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  • Беркова появилась на кинофестивале в «голом» платье а-ля Мэрилин Монро

Беркова появилась на кинофестивале в «голом» платье а-ля Мэрилин Монро

Елена Беркова.

ФОТО: Instagram

Порнозвезда Елена Беркова для выхода на ковровую дорожку сочинского кинофестиваля выбрала «голое» платье без нижнего белья. Подобный наряд много лет назад носила Мэрилин Монро, пишет МК.

Перед прессой 34-летняя светская дива позировала вместе со своим возлюбленным Александром Путинцевым, за которого, по ее словам, она собралась замуж. Впоследствии на пляже парочка устроила откровенную фотосессию, в ходе которого Елена предпочла избавить от лифчика.

Елена Беркова

ФОТО: Instagram

Если актриса решится на замужество, то это для нее будет уже шестой брак. Пара познакомилась в ночном клубе и несколько месяцев общалась в виртуальном пространстве. По словам Елены, к свадебным торжествам она подготовила пять платьев, на которые ушло более двух миллионов рублей (около 27 400 евро)

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