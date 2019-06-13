Беркова появилась на кинофестивале в «голом» платье а-ля Мэрилин Монро

Перед прессой 34-летняя светская дива позировала вместе со своим возлюбленным Александром Путинцевым, за которого, по ее словам, она собралась замуж. Впоследствии на пляже парочка устроила откровенную фотосессию, в ходе которого Елена предпочла избавить от лифчика.

Если актриса решится на замужество, то это для нее будет уже шестой брак. Пара познакомилась в ночном клубе и несколько месяцев общалась в виртуальном пространстве. По словам Елены, к свадебным торжествам она подготовила пять платьев, на которые ушло более двух миллионов рублей (около 27 400 евро)