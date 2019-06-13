Валерий Леонтьев после тяжелой болезни ушел к любовнице

А потом, мол, их развели ревность и обида. Сегодня все недомолвки позади и певец пришел в Дом музыки, чтобы поздравить бывшую возлюбленную с юбилеем. Это было одно из первых появлений певца на публике после тяжелой пневмонии.

По словам Квинт, Леонтьев был безумно ревнив. «На закате наших отношений, разозлившись, что я увлеклась другим мужчиной, в порыве ревности запустил в меня пепельницей, сопровождая полет хрустального прибора отборным матом, – вспоминает Лора. – Хотя раньше, когда мы сотрудничали в течение девяти лет, рядом с ним были потрясающие люди – артисты, художники, журналисты. И я привыкла, что есть некий веселый, дружеский, интимный круг».

Рок-опера «Джордано» и хит «Ангел мой крылатый» – в творческой жизни Леонтьева Лора Квинт сыграла особую роль. Но все кончилось внезапно. «Пока Валера был на грани от поп-звезды до драматического артиста, он был мне близок. Когда перешел на эстраду, я почувствовала: не мой человек», – пояснила Квинт.