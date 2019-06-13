Монатик, Макс Барских и Бьянка впервые выступят на фестивале «Лайма Рандеву Юрмала»

“Фестиваль с каждым годом расширяется: как географически, так и жанрово. Вы можете встретить здесь как легендарного рокера и маститую эстрадную суперзвезду, так и исполнителя “заводного” хита, супер-актуального в данный момент на всех танцполах. Иногда это совпадает, как в случае с Филиппом Киркоровым, который в прошлом году привез на фестиваль свой “цвет настроения синий”, - рассказала Милграве. Монатик, Барских и Бьянка присоединяются к линейке танцевальных хит-мейкеров фестиваля впервые.

Дмитрий Монатик - украинский певец, композитор, саунд-продюсер и автор таких хитов как “Кружит”, “LOVE IT ритм”, “Глубоко”, “Зашивает душу”, “То, от чего без ума” и “Vitamin D”. Наставник украинского вокального талант-шоу “Голос. Дети” и “Голос страны”. В 2017 году открывал конкурс песни “Евровидение” проходивший в Киеве.

Макс Барских - украинский певец и композитор, обладатель премии “Лучший украинский исполнитель” по версии MTV Europe Music Awards в 2010 году. Самый ротируемый в радиоэфире Украины артист по итогам 2011 года. Автор хитов “Туманы”, “Берега”, “Неземная”.

Макс Барских ФОТО: Промо

Бьянка - белорусская и российская певица, автор песен, музыкальный продюсер, одна из первых исполнителей R&B в России. Удостоилась премий Лучший хип-хоп/рэп/R'n'B проект (MTV Russia Music Awards), “Эксклюзив украинской песни”, “Золотой граммофон” (Россия) и премии телеканала RU.TV в номинации “Креатив года”. Хиты: “Про лето”, “Были танцы”, “Секси Фрау”, “НогамиРуками”, “Абсолютно все”, “Музыка” и другие.

Бьянка ФОТО: Промо

Всего в этом году на фестивале выступят более 50 артистов из 14 стран: это Латвия, Украина, Россия, Белоруссия, Армения, Дания, Эстония, Израиль, Казахстан, Куба, Италия, Грузия, Молдова, Азербайджан. По словам продюсера фестиваля, вполне возможно, что список артистов фестиваля еще пополнится громкими именами, поскольку переговоры еще продолжаются.

С 18 по 21 июля в “Дзинтари” будут выступать Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лолита, Валерий Сюткин, Monatik, Томас Невергрин, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, “Время и стекло”, Сергей Мазаев, Любовь Успенская, Алена Свиридова, Настя Каменских, Марио Бионди, Нино Катамадзе, Сати Казанова, Роберто Кель Торрес, Инесе Галанте, Интарс Бусулис, Freedom Ballet и многие другие.