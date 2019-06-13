Как тростинка! Кейт Миддлтон подчеркнула осиную талию облегающим платьем

Похоже, смена персонального стилиста пошла герцогине Кембриджской на пользу, ведь теперь ее образы стали немного смелее, но, вместе с тем, и более яркими и запоминающимися. К примеру, вчера Кейт Миддлтон появилась на гала-ужине организации Action on Addiction, патроном которой она является, в изысканном образе. Организация занимается помощью людям с наркозависимостью, и во время вечера Кейт выступила с речью.