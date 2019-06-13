Чт, 13.06.2019
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  • Как тростинка! Кейт Миддлтон подчеркнула осиную талию облегающим платьем

Как тростинка! Кейт Миддлтон подчеркнула осиную талию облегающим платьем
ФОТО!

Кейт Миддлтон заметно сменила стиль и теперь на светских мероприятиях появляется в роскошных образах.

Похоже, смена персонального стилиста пошла герцогине Кембриджской на пользу, ведь теперь ее образы стали немного смелее, но, вместе с тем, и более яркими и запоминающимися. К примеру, вчера Кейт Миддлтон появилась на гала-ужине организации Action on Addiction, патроном которой она является, в изысканном образе. Организация занимается помощью людям с наркозависимостью, и во время вечера Кейт выступила с речью. 

Для выхода в свет герцогиня и ее стилист выбрали облегающее белое платье в мелкую полоску от Barbara Casasola, которое дополнила блестящими туфлями-лодочками Jimmy Choo и клатчем Wilbur & Gussie. К слову, многие заметили, что у герцонини потрясающая фигура, и наряд лишь ее подчеркнул.  Согласитесь, роскошный образ! 

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