Неожиданный поворот: Майк Тайсон обвинил Брэда Питта в разрушении семьи

В Голливуде новый скандал - неоднократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон сделал неожиданное признание и обвинил популярного актера Брэда Питта, который недавно выдвинул ультиматум Анджелине Джоли, в разрушении его семьи.
По данным западного издания Hollywood Life, в своих мемуарах — книге под названием UndisputedTruth («Бесспорная правда») Майк Тайсон сделал откровенное признание, что его теперь уже бывшая жена, актриса и модель Робин Гивенс, изменила ему с Брэдом Питтом. Спортсмен уверяет, что застал любимую в постели с экс-супругом Анджелины Джоли в конце 80-х годов.
«Только не надо меня бить, прошу, не бей меня…», — вспоминает Тайсон первые слова Питта.
Но даже после этой ситуации их роман не прекратился. Даже после развода Тайсон видел бывшую жену с Брэдом Питтом. Разумеется, в ответ на такие обвинения сама Гивенс заявила, что Майк Тайсон лжет, и отрицает, что бывший супруг застал ее вместе с голливудским актером. Правда, сам факт романа она все же не отрицала.