Чт, 13.06.2019
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Неожиданный поворот: Майк Тайсон обвинил Брэда Питта в разрушении семьи

Майк Тайсон.

ФОТО: Byron Purvis/AdMedia/SIPA/Byron Purvis/AdMedia/SIPA

Майк Тайсон сделал откровенное признание, сообщает Сегодня.

В Голливуде новый скандал - неоднократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон сделал неожиданное признание и обвинил популярного актера Брэда Питта, который недавно выдвинул ультиматум Анджелине Джоли, в разрушении его семьи. 

По данным западного издания Hollywood Life, в своих мемуарах — книге под названием UndisputedTruth («Бесспорная правда») Майк Тайсон сделал откровенное признание, что его теперь уже бывшая жена, актриса и модель Робин Гивенс,  изменила ему с Брэдом Питтом. Спортсмен уверяет, что застал любимую в постели с экс-супругом Анджелины Джоли в конце 80-х годов. 

«Только не надо меня бить, прошу, не бей меня…», — вспоминает Тайсон первые слова Питта. 

Но даже после этой ситуации их роман не прекратился. Даже после развода Тайсон видел бывшую жену с Брэдом Питтом. Разумеется, в ответ на такие обвинения сама Гивенс заявила, что Майк Тайсон лжет, и отрицает, что бывший супруг застал ее вместе с голливудским актером. Правда, сам факт романа она все же не отрицала. 

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