Неожиданный поворот: Майк Тайсон обвинил Брэда Питта в разрушении семьи

В Голливуде новый скандал - неоднократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон сделал неожиданное признание и обвинил популярного актера Брэда Питта, который недавно выдвинул ультиматум Анджелине Джоли, в разрушении его семьи.

По данным западного издания Hollywood Life, в своих мемуарах — книге под названием UndisputedTruth («Бесспорная правда») Майк Тайсон сделал откровенное признание, что его теперь уже бывшая жена, актриса и модель Робин Гивенс, изменила ему с Брэдом Питтом. Спортсмен уверяет, что застал любимую в постели с экс-супругом Анджелины Джоли в конце 80-х годов.

«Только не надо меня бить, прошу, не бей меня…», — вспоминает Тайсон первые слова Питта.