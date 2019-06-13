Остановка на заправке обеспечила мужчине безбедную жизнь

«Мы часто шутили с ним о победе в лотерее. Когда я ему позвонил, он решил, что это очередная шутка, – рассказывает победитель в комментарии для UPI. – Он поверил мне только когда я прислал ему селфи с билетом».

Мужчина утверждает, что на самом деле он купил два лотерейных билета. Однако первый принес ему всего лишь 25 долларов. «Я уже было выходил, когда на мои глаза попал этот билет, – вспоминает Вагонер. – Он лежал в шестом отделе, а это мое счастливое число. Я подумал тогда: а почему бы и нет?».