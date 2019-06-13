Режиссеру «Богемской рапсодии» придется заплатить , чтобы закрыть дело об изнасиловании несовершеннолетнего

По данным Daily Mail, голливудский режиссер Брайан Сингер согласился выплатить 150 тысяч долларов мужчине, обвинившему его в изнасиловании. Сезар Санчез-Гузман заявил, что Сингер изнасиловал его в 2003 году, когда ему было 17 лет, пишет Супер.
Это якобы случилось на яхте в Сиэтле, штат Вашингтон, где возраст согласия составляет 16 лет. Когда Сингер и его жертва оказались в спальне, режиссер закрыл дверь и потребовал парня вступить с ним в половую связь. После отказа он толкнул Гузмана на кровать и изнасиловал его. Сам Сингер отрицает не только факт насилия, но и свое присутствие на упомянутой яхте. По словам 53-летнего режиссера, он впервые услышал о Гузмане, когда тот подал на него в суд.
Большая часть выплаченных Сингером денег пойдет на погашение долгов Гузмана, который с 2014 года испытывает серьезные финансовые проблемы и добивается признания своего банкротства.