Чт, 13.06.2019
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  • Режиссеру «Богемской рапсодии» придется заплатить , чтобы закрыть дело об изнасиловании несовершеннолетнего

Режиссеру «Богемской рапсодии» придется заплатить , чтобы закрыть дело об изнасиловании несовершеннолетнего

File photo dated 09/05/16 of film director Bryan Singer, whose Bafta nomination for the film Bohemian Rhapsody has been suspended in the wake of sexual assault allegations.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

По данным Daily Mail, голливудский режиссер Брайан Сингер согласился выплатить 150 тысяч долларов мужчине, обвинившему его в изнасиловании. Сезар Санчез-Гузман заявил, что Сингер изнасиловал его в 2003 году, когда ему было 17 лет, пишет Супер.

Это якобы случилось на яхте в Сиэтле, штат Вашингтон, где возраст согласия составляет 16 лет. Когда Сингер и его жертва оказались в спальне, режиссер закрыл дверь и потребовал парня вступить с ним в половую связь. После отказа он толкнул Гузмана на кровать и изнасиловал его. Сам Сингер отрицает не только факт насилия, но и свое присутствие на упомянутой яхте. По словам 53-летнего режиссера, он впервые услышал о Гузмане, когда тот подал на него в суд.

Большая часть выплаченных Сингером денег пойдет на погашение долгов Гузмана, который с 2014 года испытывает серьезные финансовые проблемы и добивается признания своего банкротства.

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