Режиссеру «Богемской рапсодии» придется заплатить , чтобы закрыть дело об изнасиловании несовершеннолетнего

Это якобы случилось на яхте в Сиэтле, штат Вашингтон, где возраст согласия составляет 16 лет. Когда Сингер и его жертва оказались в спальне, режиссер закрыл дверь и потребовал парня вступить с ним в половую связь. После отказа он толкнул Гузмана на кровать и изнасиловал его. Сам Сингер отрицает не только факт насилия, но и свое присутствие на упомянутой яхте. По словам 53-летнего режиссера, он впервые услышал о Гузмане, когда тот подал на него в суд.