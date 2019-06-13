Нибиру атаковала Фукусиму: жуткие кадры попали в Сеть

В качестве доказательства такого утверждения уфологи приводят гигантский метеорит, рухнувший накануне недалеко от печально известной японской Фукусимы.

Специалисты отмечают, что небесное тело стало своеобразным «приветом» от гигантской планеты, и уже совсем скоро Земля и ее обитатели не смогут избежать сокрушительного удара, который придется уже не на отдельный регион нашей планеты, а захватит гораздо более обширные территории и в конечном итоге приведет к гибели всего живого.

Видеозапись последствий падения метеорита опубликовали в Сети. В кадре виден густой столб дыма - как будто на этом месте произошел серьезный взрыв.

После инцидента местные власти выразили опасение, что на ядерной станции может произойти новая утечка радиоактивных отходов.

Официальная наука никак не комментирует случившееся. При этом ученые отрицают существование Нибиру.