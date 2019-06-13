Нибиру атаковала Фукусиму: жуткие кадры попали в Сеть

Специалисты связали падение небесного тела с приближением страшной планеты Х Нибиру, рассказывает Topnews.
По мнению исследователей аномальных явлений, Нибиру все ближе подбирается к Земле, и наша планета уже ощущает ее активное воздействие.
Специалисты отмечают, что небесное тело стало своеобразным «приветом» от гигантской планеты, и уже совсем скоро Земля и ее обитатели не смогут избежать сокрушительного удара, который придется уже не на отдельный регион нашей планеты, а захватит гораздо более обширные территории и в конечном итоге приведет к гибели всего живого.
После инцидента местные власти выразили опасение, что на ядерной станции может произойти новая утечка радиоактивных отходов.
Официальная наука никак не комментирует случившееся. При этом ученые отрицают существование Нибиру.