Астролог Павел Глоба назвал самое лучшее время суток для каждого знака Зодиака

Близнецы, Весы и Водолеи лучше всего решают проблемы с 12 до 13 часов, а завершают начатое - с 22 до 23 часов. В другое время для избавления от плохого настроения или проблем астролог рекомендует им воспользоваться методом холотропного дыхания.

Представителям огненной стихии - Овнам, Львам и Стрельцам Глоба рекомендует решать неурядицы до пяти часов утра. Также для них подходит время с 12 до 14 часов. В эти периоды им легче дается принятие сложных решений и появляются новые возможности.

Земным знакам - Тельцам, Девам и Козерогам - рекомендуется переносить сложные задачи на период с восьми утра и до шести вечера. В это время у представителей этой стихии больше всего ресурсов и концентрации на достижение результатов.