Астролог Павел Глоба назвал самое лучшее время суток для каждого знака Зодиака

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какое время лучше всего подходит для каждого знака Зодиака. В этот непродолжительный момент каждого дня происходят ключевые события, способные вознести вас до небывалых высот, сообщает Topnews.
Так, для представителей водной стихии - Раков, Скорпионов и Рыб - лучше всего подходит время с четырех до десяти утра и часть дня с 21:00 к полуночи. В это время им легче всего даются решения дел и принимаются качественные решения, влияющие на судьбу.
Близнецы, Весы и Водолеи лучше всего решают проблемы с 12 до 13 часов, а завершают начатое - с 22 до 23 часов. В другое время для избавления от плохого настроения или проблем астролог рекомендует им воспользоваться методом холотропного дыхания.
Земным знакам - Тельцам, Девам и Козерогам - рекомендуется переносить сложные задачи на период с восьми утра и до шести вечера. В это время у представителей этой стихии больше всего ресурсов и концентрации на достижение результатов.