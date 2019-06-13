Чт, 13.06.2019
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  • Астролог Павел Глоба назвал самое лучшее время суток для каждого знака Зодиака

Астролог Павел Глоба назвал самое лучшее время суток для каждого знака Зодиака

Павел Глоба.

ФОТО: Сайт астролога

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какое время лучше всего подходит для каждого знака Зодиака. В этот непродолжительный момент каждого дня происходят ключевые события, способные вознести вас до небывалых  высот, сообщает Topnews.

Так, для представителей водной стихии - Раков, Скорпионов и Рыб - лучше всего подходит время с четырех до десяти утра и часть дня с 21:00 к полуночи. В это время им легче всего даются решения дел и принимаются качественные решения, влияющие на судьбу.

БлизнецыВесы и Водолеи лучше всего решают проблемы с 12 до 13 часов, а завершают начатое - с 22 до 23 часов. В другое время для избавления от плохого настроения или проблем астролог рекомендует им воспользоваться методом холотропного дыхания.

Представителям огненной стихии - ОвнамЛьвам и Стрельцам Глоба рекомендует решать неурядицы до пяти часов утра. Также для них подходит время с 12 до 14 часов. В эти периоды им легче дается принятие сложных решений и появляются новые возможности.

Земным знакам - ТельцамДевам и Козерогам - рекомендуется переносить сложные задачи на период с восьми утра и до шести вечера. В это время у представителей этой стихии больше всего ресурсов и концентрации на достижение результатов.

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