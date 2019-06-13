Что нельзя делать в Риме: появились новые ограничения для туристов

Итальянские власти ввели новые правила поведения для туристов, которое приезжают в Рим. Теперь возле некоторых достопримечательностей в столице Италии нельзя есть пачкающую еду, в питьевых фонтанчиках нельзя прикасаться губами к струе (можно набирать воду в бутылки), а мужчинам запрещено ходить по улицам города с обнаженным торсом. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание The Independent.