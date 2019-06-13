«Богиня!»: Дарья Пынзарь в облегающем платье восхитила подписчиков

В кадре Дарья позирует вполоборота в лаконичном нежно-розовом платье, на ногах у Instagram-дивы кроссовки. Девушка сидит на матрасе с балдахином, а на заднем фоне виднеется ночное море, выставленные вдоль береговой линии белоснежные лежаки и городские огни.