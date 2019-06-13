Чт, 13.06.2019
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  • «Богиня!»: Дарья Пынзарь в облегающем платье восхитила подписчиков

«Богиня!»: Дарья Пынзарь в облегающем платье восхитила подписчиков

Дарья Пынзарь

ФОТО: Instagram

Бывшая участница «Дома-2» рассказала, что возвращается из Турции в Москву, рассказывает Пятый канал.

Дарья Пынзарь восхитила поклонников романтичной фотографией. Снимок появился на странице экс-участницы «Дома-2» в Instagram.

В кадре Дарья позирует вполоборота в лаконичном нежно-розовом платье, на ногах у Instagram-дивы кроссовки. Девушка сидит на матрасе с балдахином, а на заднем фоне виднеется ночное море, выставленные вдоль береговой линии белоснежные лежаки и городские огни.

Дарья Пынзарь

ФОТО: Instagram

«Дашуля, ты офигенно выглядишь!»; «Богиня!»; «Шикарный вид и такая же потрясающая девушка!»— восхитились фолловеры Пынзарь.

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