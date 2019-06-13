Чт, 13.06.2019
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Природа расщедрилась? Огромная грудь модели Playboy поражает воображение
СМОТРИ!

Soraja Vucelic.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Известность к Сорае Вучелич пришла, когда в прессу просочилась информация о том, что между ней и Неймаром вспыхнул роман. 

Случилось это в 2011 году. К тому времени Сорая уже работала моделью, снялась в реалити-шоу и даже успела побывать на обложке сербского издания "Playboy". Однако отношения с футболистом продлились недолго – бразильский футболист переключился на очередную пассию, а эффектная красотка увлеклась своей карьерой, которая вышла на новый уровень после связи с Неймаром.

Сегодня Вучелич продолжает появляться на подиумах и обложках известных изданий, она увлекается психологией и даже собиралась создать собственную политическую партию.

А в Instagram, где за девушкой следят почти 400 000 человек, она постоянно хвастается своими внушительными формами. 

Впрочем, к чему слова... Смотрите сами!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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💘

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#chocolate 🍫

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🦊

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