Природа расщедрилась? Огромная грудь модели Playboy поражает воображение
Известность к Сорае Вучелич пришла, когда в прессу просочилась информация о том, что между ней и Неймаром вспыхнул роман.
Случилось это в 2011 году. К тому времени Сорая уже работала моделью, снялась в реалити-шоу и даже успела побывать на обложке сербского издания "Playboy". Однако отношения с футболистом продлились недолго – бразильский футболист переключился на очередную пассию, а эффектная красотка увлеклась своей карьерой, которая вышла на новый уровень после связи с Неймаром.
Сегодня Вучелич продолжает появляться на подиумах и обложках известных изданий, она увлекается психологией и даже собиралась создать собственную политическую партию.
А в Instagram, где за девушкой следят почти 400 000 человек, она постоянно хвастается своими внушительными формами.
Впрочем, к чему слова... Смотрите сами!