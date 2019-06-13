Природа расщедрилась? Огромная грудь модели Playboy поражает воображение

Случилось это в 2011 году. К тому времени Сорая уже работала моделью, снялась в реалити-шоу и даже успела побывать на обложке сербского издания "Playboy". Однако отношения с футболистом продлились недолго – бразильский футболист переключился на очередную пассию, а эффектная красотка увлеклась своей карьерой, которая вышла на новый уровень после связи с Неймаром.