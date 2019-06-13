Вот 20-секундный трюк, который поможет избавиться от зуда после укуса комара
Наконец-то комары нам больше не страшны!
Лето - прекрасная пора, когда вечерами вас достают комары!
Среди нас - мало счастливчиков, которые все теплое время года не мучаются от зуда после укусов насекомых, пишет Lifter.
Но для тех, кому повезло меньше, у нас есть волшебный способ, как убрать зуд за 20 секунд.
- Возьмите чашку, налейте в нее кипяток. Положите туда металлическую ложку и ждите, пока она очень сильно нагреется. Настолько, что ее будет сложно взять в руки, но не будет сильно раскаленной, чтобы избежать ожога.
- Прислоняем ложку разогретым концом к укусу и ждем 15-20 секунд, чтобы место максимально прогрелось.
И все - зуд вас больше не будет беспокоить. Ведь он возникает из-за слюны насекомого, которая вызывает аллергию. Слюда распадается под действием тепла.
Если же вас укусил клоп или блоха - проделайте процедуру через 8 часов снова.