Юная звезда «Папиных дочек» показала страсть к возлюбленному

Актриса напомнила поклонникам, которые по-прежнему ассоциируют ее с Пуговкой, что стала взрослой. Старшова сделала громкое заявление в подписи к фотографии.

На снимке Екатерина и ее молодой человек Василий страстно обнимаются. "Люблю!" – призналась звезда "Папиных дочек".

Поклонники бурно отреагировали на публикацию. "Ребят, Пуговка выросла", "Вы так красиво смотритесь", "Вы такие прикольные", – порадовались за девушку подписчики.

Возлюбленный артистки – ее ровесник. Вместе они занимаются фигурным катанием. Ребята знакомы много лет, но нежные чувства между ними возникли недавно. Новый год Екатерина и Василий встречали как пара, хотя отношения начали развиваться раньше.

Ранее звезда "Папиных дочек" рассказала, что с Василием они познакомились на тренировках по фигурному катанию. Молодые люди работали в паре больше четырех лет. В микроблоге Екатерины Старшовой не раз появлялись фотографии с парнем.