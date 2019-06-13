Возлюбленную олигарха Владислава Доронина заподозрили в беременности

Избранница Владислава Доронина тщательно скрывала первую беременность: она носила широкие кардиганы, выбирала определенные позы для фотографий, стала реже выходить в свет — все ради того, чтобы окружающие как можно позже узнали об интересном положении. В том, что у миллиардера и модели появилась на свет дочка, поклонники убедились, увидев снимок резко похудевшей Кристины Романовой после родов.

Пара не только не афишировала событие, но даже не стала называть пол ребенка. Пользователи социальных сетей завалили модель вопросами о рождении малыша, но Кристина была непреклонна и хранила молчание. С тех пор прошло три года, а поклонники успели сделать вывод, что если Романова забеременеет вновь, судить об этом можно будет только по изменениям в ее фигуре, ведь возлюбленная Доронина всегда поддерживает форму из-за специфики профессии.

На снимках Кристина Романова постоянно прикрывает живот рукой // Фото: Instagram

По последним кадрам, сделанным Кристиной во время празднования дня рождения, подписчики заключили, что живот Романовой заметно округлился. Эта деталь, по мнению поклонников, явно говорит о том, что она снова беременна. «Владислава можно поздравить? Он скоро опять станет папой?» — спросили пользователи.

Однако модель оставила комментарий без ответа, зато выразила слова благодарности всем подписчикам, что поздравили ее с днем рождения.

«25 лет. Спасибо каждому за любовь», — отметила Кристина.

Однако папарацци успели заснять, как, прибыв на вечеринку, Романова спускается по трапу частного самолета. На фото заметно, что модель поправилась, а, в частности, у Кристины округлился живот. Несмотря на растущее количество вопросов поклонников, избранница олигарха не комментировала догадки.

Напомним, что несколько лет назад на руке модели заметили помолвочное кольцо, когда она отдыхала на Ибице с Владиславом Дорониным. Однако до сих пор неизвестно, стала ли Романова законной супругой бизнесмена. Учитывая скрытность пары, влюбленные могли расписаться тайно.