«Это отвратительно!» Фотографии обнаженной девушки в Чернобыле разозлили пользователей Сети

Под фотографией пользовательницы nz.nik появилось более двух тысяч комментариев. Авторы многих сочли фотосессию в городе Припять оскорбительной.

«Это отвратительно и неуважительно по отношению к жертвам трагедии. Надеюсь, вы гордитесь тем, что продаете свое тело за лайки», — написал один из них. «Очень неуважительно. Поздравляю, вы теперь знамениты благодаря своему эго, невежеству и неуважению», — прокомментировал другой. «Когда нет мозгов и уважения», — добавил третий.

При этом нашлись и те, кто поддержал девушку и назвал критикующих ее пользователей полицией нравов.

Сценарист американского сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин прокомментировал у себя в Twitter-аккаунте фотографии путешественников. «Это замечательно, что «Чернобыль» вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после выхода американского сериала «Чернобыль» число туристов, интересующихся зоной отчуждения, заметно возросло. По словам организаторов экскурсий, если следовать инструктажу, то полученные дозы радиации будут минимальными, пишет Lenta.