В Сеть просочилось фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева
Пользователи Сети обсуждают появившийся в интернете снимок, на котором популярный российский певец и участник «Евровидения-2019» Сергей Лазарев запечатлен в костюме жениха у алтаря с девушкой в белом подвенечном платье.
Свадебное фото Сергея Лазарева произвело фурор в Сети. По слухам, его избранницей является модель из Израиля, однако имя девушки не раскрывается.
Поклонники теряются в догадках о том, действительно ли Сергей Лазарев решил жениться, или фотография является рабочим моментом съемок очередного клипа певца.
«Наверное все-таки клип снимают», «Ага, видимо клип», «Еще писали нет что это просто клип снимают?», – пишут в комментариях поклонники.
Однако в пользу возможной тайной свадьбы говорят недавние слухи о рождении дочери Лазарева. Сам певец не комментирует сплетни вокруг появления наследницы и хранит молчание относительно своего бракосочетания.