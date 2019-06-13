В Сеть просочилось фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева

Свадебное фото Сергея Лазарева произвело фурор в Сети. По слухам, его избранницей является модель из Израиля, однако имя девушки не раскрывается.

Поклонники теряются в догадках о том, действительно ли Сергей Лазарев решил жениться, или фотография является рабочим моментом съемок очередного клипа певца.

«Наверное все-таки клип снимают», «Ага, видимо клип», «Еще писали нет что это просто клип снимают?», – пишут в комментариях поклонники.