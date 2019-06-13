Чт, 13.06.2019
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  • В Сеть просочилось фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева

В Сеть просочилось фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева
Горько?!

ФОТО: Instagram

Пользователи Сети обсуждают появившийся в интернете снимок, на котором популярный российский певец и участник «Евровидения-2019» Сергей Лазарев запечатлен в костюме жениха у алтаря с девушкой в белом подвенечном платье.

Свадебное фото Сергея Лазарева произвело фурор в Сети. По слухам, его избранницей является модель из Израиля, однако имя девушки не раскрывается.

Поклонники теряются в догадках о том, действительно ли Сергей Лазарев решил жениться, или фотография является рабочим моментом съемок очередного клипа певца.

«Наверное все-таки клип снимают», «Ага, видимо клип», «Еще писали нет что это просто клип снимают?», – пишут в комментариях поклонники.

Однако в пользу возможной тайной свадьбы говорят недавние слухи о рождении дочери Лазарева. Сам певец не комментирует сплетни вокруг появления наследницы и хранит молчание относительно своего бракосочетания.

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