Шокирующие кадры: Карди Би показала последствия пластической операции

Однако на выходных звезда поделилась снимком своих опухших ног и объяснила, что это побочный эффект операции. Из-за отеков врачи запретили Карди Би выступать, и как долго ей предстоит восстанавливаться — неизвестно.

Тем не менее, результатом пластической операции певица осталась довольна. Она опубликовала фото в сценическом костюме, подчеркивающем хирургически измененные формы тела. Кто-то из подписчиков одобрил подобные эксперименты над внешностью, а кто-то в ужасе призвал Карди остановиться, пока не стало хуже. «Выглядит просто ужасно!», «И это ролевая модель для юных девочек?», «Ты выглядишь не как нормальная женщина, а как фантазия мальчишки-подростка, помешанного на аниме», — написали пользователи в сети.