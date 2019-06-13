Чт, 13.06.2019
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Шокирующие кадры: Карди Би показала последствия пластической операции

Cardi B

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Ради того, чтобы сделать подтяжку груди, Карди Би пропустила запланированный концерт, о чем громко заявила фанатам. По ее словам, выступления приносят ей большие деньги, но о маммопластике она мечтала с подросткового возраста, поэтому принесла концерт в Балтиморе в жертву красоте. 

Однако на выходных звезда поделилась снимком своих опухших ног и объяснила, что это побочный эффект операции. Из-за отеков врачи запретили Карди Би выступать, и как долго ей предстоит восстанавливаться — неизвестно.

Смотри фото здесь!

Тем не менее, результатом пластической операции певица осталась довольна. Она опубликовала фото в сценическом костюме, подчеркивающем хирургически измененные формы тела. Кто-то из подписчиков одобрил подобные эксперименты над внешностью, а кто-то в ужасе призвал Карди остановиться, пока не стало хуже. «Выглядит просто ужасно!», «И это ролевая модель для юных девочек?», «Ты выглядишь не как нормальная женщина, а как фантазия мальчишки-подростка, помешанного на аниме», — написали пользователи в сети.

ФОТО: Nicholas Hunt / AFP

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