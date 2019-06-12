Всё еще в форме! Стинг собрал полный Saku Suurhall в Таллинне
Британский рок-музыкант Стинг сегодня вечером выступает в столичном Saku Suurhall. Уже в 21:00, как и было заявлено организаторами, артист вышел на сцену.
Британский певец прибыл в Таллинн в рамках нового концертного тура «My Songs». Музыкальное наследие, которое сотворил Стинг, позволяет ему уже не выпускать новых альбомов. Однако 67-летний певец продолжает выступать с сольными программами по всему миру.
Напомним, что позавчера Стинг выступал в Риге, где был аншлаг. Таллиннский Saku Suurhall тоже сегодня полон народу. На месте работает наш фотокорреспондент.
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