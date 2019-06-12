Всё еще в форме! Стинг собрал полный Saku Suurhall в Таллинне

Британский певец прибыл в Таллинн в рамках нового концертного тура «My Songs». Музыкальное наследие, которое сотворил Стинг, позволяет ему уже не выпускать новых альбомов. Однако 67-летний певец продолжает выступать с сольными программами по всему миру.