Жарко! 41-летняя Катерина Климова опубликовала соблазнительные снимки из душа

Похоже, актриса Катерина Климова много времени удаляет своей фигуре, регулярно занимаясь спортом, ведь она смело может публиковать фотографии в бикини в своих соцсетях. Неудивительно, почему в ее блоге часто появляются снимки соблазнительного характера, на которых 41-летняя знаменитость демонстрирует отменную фигуру. Так случилось и на днях, когда в своем блоге актриса разместила серию снимков, сделанных в душе. Полотенца на теле и на мокрых волосах, украшения и насыщенный макияж — образ получился очень сексуальным!
Поклонники сразу же принялись комментировать снимки актрисы, восхищаясь ее женственностью и смелостью (согласитесь, далеко не каждая женщина решится на подобную фотосессию). Впрочем, без критики дело не обошлось. Кто-то упрекнул Катерину за то, что она мать четверых детей и не должна выставлять на всеобщее обозрение подобные кадры.