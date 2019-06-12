Жарко! 41-летняя Катерина Климова опубликовала соблазнительные снимки из душа

Похоже, актриса Катерина Климова много времени удаляет своей фигуре, регулярно занимаясь спортом, ведь она смело может публиковать фотографии в бикини в своих соцсетях. Неудивительно, почему в ее блоге часто появляются снимки соблазнительного характера, на которых 41-летняя знаменитость демонстрирует отменную фигуру. Так случилось и на днях, когда в своем блоге актриса разместила серию снимков, сделанных в душе. Полотенца на теле и на мокрых волосах, украшения и насыщенный макияж — образ получился очень сексуальным!