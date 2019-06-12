Все-таки любовь: Криштиану Роналду целуется с Джорджиной Родригес на публике

34-летний Криштиану Роналду и 25-летняя Джорджина Родригес вместе уже несколько лет. Однако все это время некоторые поклонники футболиста довольно скептически относились к отношениям между возлюбленными, а недавно и вовсе появилась информация, что между Криштиану и Джорджиной контракт на пять лет! Впрочем, слухи и высказывания хейтеров вовсе не беспокоят пару. Модель и спортсмен продолжают жить вместе, воспитывать четверых детей и поддерживать друг друга.