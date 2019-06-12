Ср, 12.06.2019
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  • Все-таки любовь: Криштиану Роналду целуется с Джорджиной Родригес на публике

Все-таки любовь: Криштиану Роналду целуется с Джорджиной Родригес на публике
ФОТО!

Georgina Rodriguez

ФОТО: Filipe Amorim / ZUMAPRESS.com

Пара не скрывала своих эмоций.

34-летний Криштиану Роналду и 25-летняя Джорджина Родригес вместе уже несколько лет. Однако все это время некоторые поклонники футболиста довольно скептически относились к отношениям между возлюбленными, а недавно и вовсе появилась информация, что между Криштиану и Джорджиной контракт на пять лет! Впрочем, слухи и высказывания хейтеров вовсе не беспокоят пару. Модель и спортсмен продолжают жить вместе, воспитывать четверых детей и поддерживать друг друга.

Так, на днях Родригс поддержала любимого на матче финала Лиги Наций УЕФА в Порто. После того, как игра закончилась Джорджина опубликовала в соцсети фото, на котором они целуются с Роналду рядом с кубком Лиги Наций.

Смотри фото здесь!

"Ты — любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты — самый лучший!", - подписала фото модель.

Кстати, на своей странице в Instagram Криштиану выложил такой же снимок.

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