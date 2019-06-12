Ср, 12.06.2019
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Грудь едва не вывалилась! Селена Гомес вышла на красную дорожку в мини-платье с перьями
ФОТО!

Selena Gomez

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

Певица продемонстрировала соблазнительный образ.

Теперь уж точно можно смело заявить, что 26-летняя Селена Гомес вернулась к прежнему активному образу жизни!

ФОТО: PBG / EMPICS Entertainment

На днях певица приняла участие в благотворительной акции, а вчера вечером блистала на премьере картины Джима Джармуша "Мертвые не умирают", в которой исполнила одну из главных ролей. Во время мероприятия Селена стала главной звездой вечера, и это вовсе не удивительно.

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

Для выхода знаменитость выбрала черное мини-платье с глубоким декольте, открытыми плечами и перьями на рукавах. Соблазнительный образ Гомес дополнила черными босоножками и бриллиантовыми украшениями.

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

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