Грудь едва не вывалилась! Селена Гомес вышла на красную дорожку в мини-платье с перьями

Теперь уж точно можно смело заявить, что 26-летняя Селена Гомес вернулась к прежнему активному образу жизни!

На днях певица приняла участие в благотворительной акции, а вчера вечером блистала на премьере картины Джима Джармуша "Мертвые не умирают", в которой исполнила одну из главных ролей. Во время мероприятия Селена стала главной звездой вечера, и это вовсе не удивительно.