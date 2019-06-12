Грудь едва не вывалилась! Селена Гомес вышла на красную дорожку в мини-платье с перьями
Певица продемонстрировала соблазнительный образ.
Теперь уж точно можно смело заявить, что 26-летняя Селена Гомес вернулась к прежнему активному образу жизни!
На днях певица приняла участие в благотворительной акции, а вчера вечером блистала на премьере картины Джима Джармуша "Мертвые не умирают", в которой исполнила одну из главных ролей. Во время мероприятия Селена стала главной звездой вечера, и это вовсе не удивительно.
Для выхода знаменитость выбрала черное мини-платье с глубоким декольте, открытыми плечами и перьями на рукавах. Соблазнительный образ Гомес дополнила черными босоножками и бриллиантовыми украшениями.