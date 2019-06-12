Пользователи сети обсуждают фигуру 47-летней Елены Кориковой в бикини

Пользователи сети обсуждают фигуру 47-летней актрисы Елены Кориковой в бикини. В настоящий момент звезда популярного в начале 2000-х годов телесериала "Бедная Настя" отдыхает в Черногории, пишут Аргументы.
На снимке Елена позирует на пляже в красном бикини. Можно заметить, что фигура Кориковой претерпела некоторые изменения и стала более женственной. Многие отметили, что актриса по-прежнему остается стройной и подтянутой, вследствие чего может позволить себе надевать яркие купальники.
Подписчики сделали Елене множество комплиментов, назвали ее "красавицей" и обратили внимание на ее изящество.