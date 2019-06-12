Фото: один из самых популярных ресторанов Таллинна открывает летнюю террасу
Уже в эту субботу, 15 июня, состоится торжественное открытие летней террасы ресторана MEAT Resto & Butchery. Начало в 17:00!
Летнюю chill музыку играет DJ Bell
LIVE выступление Танель Куус – завораживающий живой звук тромпета – придаст особой пикантности настроению!
Для любителей восточной экзотики лучшие кальяны GRAND SISHA!
Специально по случаю торжества шампанское Nicolas Feuillatt по особо выгодной цене и эксклюзивный подарок к каждой булке.
Приходи и насладись теплым вечером на нашей красивой и удобной террасе в компании друзей, дегустируя разнообразное меню и коктейли.
Дресс-код: White & Chic
Бронирование столиков и информация по телефону: 555 661 77
Э-почта для резервирование столиков: reservation@meatresto.ee Больше инфо ЗДЕСЬ!
Смотри видео как выглядит современная терраса ресторана!