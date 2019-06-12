Ср, 12.06.2019
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  • Фото: один из самых популярных ресторанов Таллинна открывает летнюю террасу

Фото: один из самых популярных ресторанов Таллинна открывает летнюю террасу
MEAT Resto & Butchery - White party!

Уже в эту субботу, 15 июня, состоится торжественное открытие летней террасы ресторана MEAT Resto & Butchery. Начало в 17:00!

Летнюю chill музыку играет DJ Bell

LIVE выступление Танель Куус – завораживающий живой звук тромпета – придаст особой пикантности настроению!

Для любителей восточной экзотики лучшие кальяны GRAND SISHA!

Специально по случаю торжества шампанское Nicolas Feuillatt по особо выгодной цене и эксклюзивный подарок к каждой булке.

Приходи и насладись теплым вечером на нашей красивой и удобной террасе в компании друзей, дегустируя разнообразное меню и коктейли.

Дресс-код: White & Chic

Бронирование столиков и информация по телефону: 555 661 77

Э-почта для резервирование столиков: reservation@meatresto.ee Больше инфо ЗДЕСЬ!

Смотри видео как выглядит современная терраса ресторана!

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